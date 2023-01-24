ФИА разработала программу для подготовки гоночных директоров и стюардов

разработала программу для обучения и тренировок сотрудников – с целью подготовить специалистов для работы в «Формуле-1» и других чемпионатах.

В 2023 году Нильс Виттих продолжит работать гоночным директором в «Формуле-1», однако в ФИА признали необходимость создания структуры для подготовки будущего преемника. В программе также буду обучаться специалисты, которые в будущем смогут работать стюардами Гран-при.

В программе будут участвовать минимум восемь стюардов и шестнадцать гоночных директоров со всего мира.

Буст моторов «Ф-1» заморожен правилами, но инсайдеры обещают +30 л.с. у «Феррари» и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?