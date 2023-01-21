Кристиан Хорнер о конфликте Ферстаппена и Переса: «Мы не предусмотрели, что такая ситуация может возникнуть, это ошибка команды»

Руководитель «Ред Булл» считает, что ответственность за трения, возникшие между и после инцидента на прошлогоднем Гран-при Бразилии лежит на команде.

По мнению Хорнера, именно команда должна была предусмотреть возможность возникновения такой ситуации и заранее обсудить проблемные моменты.

«Думаю, первопричиной возникновения данной проблемы стало то, что мы сами никогда не предполагали, что можем оказаться в такой ситуации. Что такая ситуация может возникнуть в конце Гран-при, когда речь будет идти о борьбе за 6 и 7 место.

Мы не предусмотрели, что такая ситуация может возникнуть, не обсудили этот вопрос перед гонкой. Это была ошибка команды. Мы должны были продумать все возможные ситуации.

Так что да, в конечном счете это была ошибка команды – мы не обсудили возможную проблему, не разработали план действий на такой случай. Жаль, что такая ситуация вообще возникла, но потом мы в любом случае быстро во всем разобрались, открыто и прозрачно все обсудив. Оба гонщика были открыты и честны друг с другом, они ясно высказали свою позицию. И мы, как команда, просто пошли дальше. Все абсолютно нормально.

В Бразилии мы допустили несколько ошибок. Но они стали для нас уроком. И теперь мы, как я уже сказал, просто идем дальше. И мы добились потрясающих результатов. Наши гонщики невероятно хорошо выступают вместе. Именно они главная причина того, что мы смогли столь многого добиться. Макс провел прошлый сезон на инопланетном уровне. Так что мы не собираемся допустить, чтобы инцидент, возникший на паре кругов гонки в Бразилии, определял то, как для команды пройдет сезон», – рассказал Хорнер.

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