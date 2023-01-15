«Альфа Таури» проведет обкатку нового болида 14 февраля в Мизано

Команда « » собирается провести обкатку нового болида 14 февраля.

Официальная презентация новой машины запланирована на 11 февраля. Однако как сообщает редактор итальянского Motorsport Франко Нуньес, на презентации будет показана лишь новая ливрея. Дату же выбирали так, чтобы провести презентацию на неделе моды в Нью-Йорке.

В то же время обкатка настоящего болида будет проходить через три дня на трассе в Мизано.

Предположительно, полноценно публика сможет увидеть новый болид AT04 только на тестах в Бахрейне.

График презентаций болидов «Формулы-1» 2023 года