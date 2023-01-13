Жан Алези: «Думаю, нас ждет не битва Ферстаппена с Леклером, а сражение Ньюи с «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о перспективах « » в новом сезоне.

По словам Алези, главным фактором в борьбе за победу в чемпионате станет глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи – и то, какой болид он спроектировал в 2023 году

«Думаю, что со стороны «Феррари» им нужно главным образом принимать во внимание двух конкурентов. « » – команду, которая сейчас является безоговорочным лидером «Формулы-1» и которая невероятно сильна во всех областях. И « ». Поскольку они становятся все сильнее, особенно после победы Расселла в Бразилии. Не думаю, что в «Мерседесе» два раза подряд допустят ошибку при проектировании болида.

Если же смотреть на реальное положение вещей, то решающим фактором, который нужно принимать во внимание, является Эдриан Ньюи. Именно он делает разницу.

Фигура Ньюи стала решающим фактором, поскольку он как никто другой умеет улучшать машину по ходу сезона, даже если речь идет о совсем небольших изменениях. Ведь в конечном итоге все решают мелкие детали.

Вот почему я не думаю, что нас ждет битва и . Фундаментально это будет сражение Эдриана Ньюи с «Феррари». Если он создаст еще один шедевр, «Феррари» вновь будет очень трудно. С другой стороны, если новая машина «Ред Булл» будет отличаться нестабильностью и хрупкостью, это может изменить ситуацию.

На месте «Феррари» я бы в первую очередь сосредоточился на том, чтобы превратить команду в единое целое, сделать ее максимально компактной. Единство команды рождает ее силу. Просто посмотрите на «Ред Булл». Кристиан Хорнер поставил на Ферстаппена все, потому что у них есть очень сильный гонщик, а значит они могут позволить себе пригласить Переса на роль второго номера. Который будет помогать, когда это возможно.

В то время как у Фредерика Вассера в команде сложилась совсем другая ситуация. И сейчас он не может ничего сделать, кроме как следовать условиям контрактов Леклера и Сайнса», – рассказал Алези.

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