Льюис Хэмилтон: «Шумахер станет для «Мерседеса» очень ценным активом»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал переход в команду Мика Шумахера, который займет должность резервного пилота.
По словам Хэмилтона, он рад видеть Мика в команде, в особенности учитывая прошлые выступления за «Мерседеса» Михаэля Шумахера:
«Мик большой талант. Он станет для «Мерседеса» очень ценным активом. К тому же его отец Михаэль и «Мерседес» были тесно связаны».
При этом Хэмилтон признал, что вряд ли будет часто работать и пересекаться с Миком, учитывая особенности работы современной команды «Формулы-1»:
«Сейчас основные пилоты команды уже совсем редко работают вместе с третьим пилотом. Сейчас третьему пилоту нужно очень много времени проводить на симуляторе, все не так, как было раньше. Хотя мы с Миком будем напарниками, конечно».
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