ФИА ввела временные рамки для перехода экс-президентов федерации на работу в команды «Ф-1»

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ФИА ввела ограничения для бывших президентов на работу в командах «Формулы-1».

Согласно новым поправкам, сотрудник, покинувший пост президента или заместителя президента ФИА сможет перейти на работу в команду «Формулы-1» только по истечении срока в 6 месяцев.

При этом сотрудникам, подпадающим под данные критерии, запрещается использовать в работе на команду «Ф-1» какие-либо конфиденциальные данные, с которыми они были ознакомлены в рамках работы в ФИА.

Единственным человеком, в данный момент подпадающим под данные правила, является Жан Тодт.

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