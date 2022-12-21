ФИА ввела временные рамки для перехода экс-президентов федерации на работу в команды «Ф-1»

ввела ограничения для бывших президентов на работу в командах «Формулы-1».

Согласно новым поправкам, сотрудник, покинувший пост президента или заместителя президента ФИА сможет перейти на работу в команду «Формулы-1» только по истечении срока в 6 месяцев.

При этом сотрудникам, подпадающим под данные критерии, запрещается использовать в работе на команду «Ф-1» какие-либо конфиденциальные данные, с которыми они были ознакомлены в рамках работы в ФИА.

Единственным человеком, в данный момент подпадающим под данные правила, является .

Новый босс «Феррари» помог с продвижением половине «Ф-1»! Леклер, Хэмилтон, Расселл прошли через его молодежные команды