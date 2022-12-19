Кристиан Хорнер: «Пятый Кубок конструкторов стал особенным достижением, «Ред Булл» сравнительно молодая команда»

Руководитель « » признал, что завоевание Кубка конструкторов многое значит для команды в том числе с точки зрения исторических результатов.

В 2022 году команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов – по этому показателю команда занимает шестое место в истории «Формулы-1».

Лидером по количеству побед в Кубке конструкторов является «Феррари» – на счету итальянской команды сразу шестнадцать титулов. Также впереди «Ред Булл» пока находятся «Уильямс» (9), «Макларен» (8), «Мерседес» (8) и «Лотус» (7).

«Разумеется, подобные рекорды очень важны. Особенно с учетом того, если посмотреть на команды, с которыми вас сравнивают.

Так что это (5-й Кубок конструкторов) стало особенным достижением. В особенности потому, что «Ред Булл» все еще сравнительно молодая команда. И то, что мы многого добились за столь короткое время можно назвать выдающимся результатом, который доказывает, что все в «Ред Булл» преданы общему делу», – рассказал Хорнер.

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