Алекс Палоу: «Сайнсу по силам сразиться за титул»
Гонщик «Индикара» Алекс Палоу высказался о своих соотечественниках в «Формуле-1» – Карлосе Сайнсе и Фернандо Алонсо.
В 2023 году Палоу будет резервным пилотом «Макларена» в «Ф-1».
«[Сайнсу], конечно, по силам сразиться за титул. Трудно хорошо провести весь сезон. [В 2022-м] ему не хватало удачи», – поделился испанец мнением о пилоте «Феррари».
Алонсо переходит из «Альпин» из «Астон Мартин» – Палоу сообщил, что думает по этому поводу:
«Будет весело понаблюдать. Никто не знает, как он будет выступать, так что мы в ожидании».
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