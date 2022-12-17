Алекс Палоу: «Сайнсу по силам сразиться за титул»

Гонщик « » Алекс Палоу высказался о своих соотечественниках в «Формуле-1» – и .

В 2023 году Палоу будет резервным пилотом « » в «Ф-1».

«[Сайнсу], конечно, по силам сразиться за титул. Трудно хорошо провести весь сезон. [В 2022-м] ему не хватало удачи», – поделился испанец мнением о пилоте « ».

Алонсо переходит из «Альпин» из «Астон Мартин» – Палоу сообщил, что думает по этому поводу:

«Будет весело понаблюдать. Никто не знает, как он будет выступать, так что мы в ожидании».

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