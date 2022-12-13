«Альфа Ромео» объявила об уходе руководителя команды Вассера

«Заубер» (ныне выступает как ) подтвердил, что руководитель команды и исполнительный директор гоночной программы покинет свой пост в январе 2023 года.

Как сообщалось ранее, француз должен возглавить . Предполагается, что место Вассера займет из «Макларена» – об этом сегодня рассказали несколько автоспортивных изданий. С 2026 года швейцарская команда будет выступать как заводской коллектив .

Зайдль покинет «Макларен» и возглавит «Заубер» (Speedcafe)