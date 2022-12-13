«Альфа Ромео» объявила об уходе руководителя команды Вассера

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«Заубер» (ныне выступает как «Альфа Ромео») подтвердил, что руководитель команды и исполнительный директор гоночной программы Фредерик Вассер покинет свой пост в январе 2023 года.

Как сообщалось ранее, француз должен возглавить «Феррари». Предполагается, что место Вассера займет Андреас Зайдль из «Макларена» – об этом сегодня рассказали несколько автоспортивных изданий. С 2026 года швейцарская команда будет выступать как заводской коллектив «Ауди».

Зайдль покинет «Макларен» и возглавит «Заубер» (Speedcafe)

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