«Альфа Ромео» объявила об уходе руководителя команды Вассера
«Заубер» (ныне выступает как «Альфа Ромео») подтвердил, что руководитель команды и исполнительный директор гоночной программы Фредерик Вассер покинет свой пост в январе 2023 года.
Как сообщалось ранее, француз должен возглавить «Феррари». Предполагается, что место Вассера займет Андреас Зайдль из «Макларена» – об этом сегодня рассказали несколько автоспортивных изданий. С 2026 года швейцарская команда будет выступать как заводской коллектив «Ауди».
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