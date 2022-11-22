Кристиан Хорнер: «Не уверен, что кто-либо смог бы сравняться с Ферстаппеном в 2022-м на той же машине»

рассказал о недостижимом уровне .

В 2022 году Ферстаппен досрочно завоевал второй титул и выиграл 15 гонок из 22.

«Уровень выступлений Макса настолько высок – не уверен, что кто-либо на такой же технике смог бы повторить его достижения в этом году», – сказал руководитель «Ред Булл» о своем подопечном.

Хорнер также отметил вице-чемпионство пилота :

«Должен поздравить Шарля. Он невероятно здорово выступал в этом сезоне. Конечно, ему часто не везло – с нашими гонщиками это тоже порой случалось. Но он отличный пилот, который всегда сражается честно. Не сомневаюсь, что [«Феррари»] будет упорно бороться в следующем году».

Менеджер высказался и об успехах , а также «Ред Булл» в целом:

«Оба пилота провели свои лучшие сезоны в «Формуле-1». Макс выступал поистине выдающимся образом, сделал еще один шаг после победы в чемпионате 12 месяцев назад. То, что он выиграл 15 Гран-при и два спринта – когда я начинал работать, проводились всего 17 гонок – нечто невероятное.

Команда выиграла 17 Гран-при, пять раз делала дубли, заняла первое и третье место в личном зачете, взяла Кубок конструкторов, заработала где-то 750 очков, побила все собственные рекорды, а также рекорды «Формулы-1». Конечно, случались взлеты и падения, но в целом год выдающийся».

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