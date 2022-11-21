Кристиан Хорнер: «Если бы гонка продлилась еще круг, я думаю, у Переса бы получилось»

Руководитель «Ред Булл» считает, что стратегия с одним пит-стопом не сработала бы для на -Даби.

Перес боролся с Леклером за второе место в общем зачете, и на финише гонщиков разделило несколько секунд.

«Вы сами могли слышать, как Чеко по радио говорил о том, что его передние шины «умерли». При этом мы видели, что в собираются сделать «андеркат» (Леклер признался, что это была уловка).

Проблема была в том, что в случае выбора в пользу тактики с одной остановкой последний отрезок бы получился очень, очень длинным. У Леклера запас по свежести шин составлял где-то семь кругов.

Поэтому мы оказались перед перспективой либо рисковать долго не протянуть на финише, либо попытаться атаковать. Мы выбрали вариант попробовать пойти в атаку. И если бы гонка продлилась еще хотя бы один круге, я думаю, что у Чеко бы получилось.

Мы посчитали, что лучше выбрать атакующую стратегию, чем рисковать «умереть» в конце гонки, оказавшись в беззащитном положении. Может быть, если бы Чеко удалось обогнать Хэмилтона, у нас бы получилось. Но это все но и если. Не пошла на пользу и потеря времени в борьбе с круговыми. Но было близко», – рассказал Хорнер.

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