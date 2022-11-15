Тото Вольфф: «Возможно, Расселл провел в «Уильямсе» на год больше, чем следовало»

предположил, что призвать в «Мерседес» можно было раньше.

Расселл присоединился к команде в 2022 году после трех сезонов в , а отправился в . В прошедшие выходные в Бразилии Джордж одержал свою первую победу в «Формуле-1».

«В конце гонки я подумал о том, как он пришел к нам – 16-летний, в своем костюме и с презентацией в PowerPoint. Он первый пилот нашей новой молодежной программы, выигравший гонку.

Конечно, Льюис [Хэмилтон] с нами был всегда, и он самый успешный гонщик нашей молодежной Академии. Но через шесть лет [после дебюта в программе «Мерседеса» Расселл] – победитель Гран-при. Мы всегда ставили высокие цели. Ты должен выиграть GP3, «Ф-2», и он сделал это в первые же сезоны.

Полагаю, «Уильямс» стал для него лучшей школой – возможно, он провел там на год больше, чем следовало. Как бы то ни было, главное, что он победитель Гран-при, и заслуженно», – отметил исполнительный директор «Мерседеса».

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, «Ред Булл» – 🎃

Мика Хаккинен: «Идеальная победа Расселла – первая из многих, похоже»