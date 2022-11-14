Джордж Расселл о вопросе про командную тактику: «Просто хотел понять нашу позицию, ведь я понимал, как важно сделать дубль»

Пилот «Мерседеса» рассказал о том, почему интересовался о возможности применения командой тактики на Гран-при Сан-Паулу.

Расселл и Хэмилтон находились рядом в момент рестарта гонки после ухода с трассы машины безопасности. И Расселл поинтересовался у конюшни, стоит ли ждать применения командой тактики или же пилоты «Мерседеса» могут свободно бороться друг с другом.

Команда ответила Расселлу, что ему и Хэмилтону разрешено бороться друг с другом, однако делать это нужно с уважением друг у другу:

«Удивился ли я такому ответу? И да и нет. Нам всегда говорят, что мы можем свободно бороться друг с другом. Тото и команда доверяет и мне, и Льюису. В этом году у нас было несколько случаев борьбы бок о бок и мы всегда действовали аккуратно. Я также думаю, что мы с большим уважением относимся друг к другу.

Я просто хотел понять нашу позицию, ведь я понимал, как важно для команды будет сделать дубль. Если бы мы не боролись, нам бы нужно было просто доехать до финиша. А если бы боролись – то каждый круг мы бы ехали как в квалификационном режиме, рискуя в каждом повороте, ведь в такой борьбе ты должен действовать превосходно (если хочешь победить). Но я в любом случае доволен тем, что сумел победить».

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