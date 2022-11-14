Маттиа Бинотто: «Проводить обмен позициями между нашими пилотами на финишной прямой был бы рискованно»

Руководитель объяснил причины, по которым команда решила не проводить размен позициями между и в конце Гран-при Сан-Паулу.

На размене позициями настаивал Леклер, который продолжает бороться с Серхио Пересом за второе место в общем зачете.

«Проводить обмен позициями между нашими болидами на финишной прямой было бы очень непросто – потому что прямо позади Шарля ехали Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен. Так что да, это было бы непросто, и вообще могло быть просто опасно.

Более того, мы также знали о том, что находимся под расследованием в связи с тем, что случилось с Цунодой во время нахождения на трассе машины безопасности. В итоге дирекция гонки нас оправдала, так что чувствовали мы себя вполне комфортно, но не имея на руках заключения по этому делу действовать вот так (выполняя размен позициями) было бы рискованно.

Например, если бы Карлоса оштрафовали на 5 секунд, в случае размена он бы потерял больше, чем одну позицию. Так что с точки зрения борьбы в Кубке конструкторов размен позициями был бы рискованным», – рассказал Бинотто.

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