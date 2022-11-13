Кристиан Хорнер: «Сегодня у «Мерседеса» была очень быстрая машина, мы не смогли бы их сдержать»

Руководитель подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Мы считали, что шины «софт» будут ограничены по дистанции. Поэтому приняли решение стартовать на «медиуме». Мы думали, что если продержимся стартовые 12 кругов, то дальше будем чувствовать себя комфортнее. Но в итоге сумел выжить в первой половине заезда, дальше стало только хуже и на «медиуме» ситуация с износом была хуже, чем на «софте».

Сегодня у «Мерседеса» была очень быстрая машина, мы не смогли бы их сдержать. Они много работали над развитием своего болида по ходу сезона и сокращали отставание. Так что такие выступления «Мерседеса» не являются для нас сюрпризом, да и Джордж Расселл проявил себя очень хорошо.

Думаю, «софт» сегодня мог для нас сработать лучше. Тем не менее, наше преимущество в том, что мы сохранили дополнительный комплект «софта» для завтрашней гонки. Надеюсь, завтра это стратегическое решение окупится.

В любом случае, нас ждет очень любопытная гонка. «Мерседесы» будут быстры, они будут действовать тактически. Нас ждет борьба двух «Мерседесов» против двух «Ред Булл», да и «Феррари» нельзя сбрасывать со счетов», – рассказал Хорнер.

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