Джордж Расселл: «Безумие, что «Мерседес» занял первый ряд. Можем разделить стратегии и пойти за победой»
Джордж Расселл поделился эмоциями после победы в спринте на Гран-при Сан-Паулу.
Расселл начнет воскресную гонку с первого ряда вместе с напарником Льюисом Хэмилтоном. Льюис финишировал третьим, однако пилот «Феррари» Карлос Сайнс, ставший вторым, получит моторный штраф.
«Это было невероятно. Мы не ожидали, что у нас будет такой темп, но это показывает упорную работу и прогресс команды. В последних трех гонках после Остина машина была прекрасной.
Сложно понять, как выступил бы Макс [Ферстаппен] на шинах «софт». Тем не менее, ощущения отличные. В спринте нужно оценивать риск и награду. Несмотря на то, что мне не терпелось выиграть, я не хотел слишком рисковать, потерять очки и стартовать из хвоста.
У нас все получилось – третий раз вышел удачным. Безумие, что мы оба стартуем с первого ряда. Льюис прекрасно выступил, прорвался с восьмого места – потрясающе.
Я уверен, что завтра Макс будет лететь по трассе сквозь пелотон, но у нас шикарные стартовые позиции. Может, мы разделим стратегии и пойдем за победой», – высказался Расселл.
Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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