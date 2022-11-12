Джордж Расселл: «Безумие, что «Мерседес» занял первый ряд. Можем разделить стратегии и пойти за победой»

поделился эмоциями после победы в спринте на Гран-при Сан-Паулу.

Расселл начнет воскресную гонку с первого ряда вместе с напарником . Льюис финишировал третьим, однако пилот , ставший вторым, получит моторный штраф.

«Это было невероятно. Мы не ожидали, что у нас будет такой темп, но это показывает упорную работу и прогресс команды. В последних трех гонках после Остина машина была прекрасной.

Сложно понять, как выступил бы Макс [Ферстаппен] на шинах «софт». Тем не менее, ощущения отличные. В спринте нужно оценивать риск и награду. Несмотря на то, что мне не терпелось выиграть, я не хотел слишком рисковать, потерять очки и стартовать из хвоста.

У нас все получилось – третий раз вышел удачным. Безумие, что мы оба стартуем с первого ряда. Льюис прекрасно выступил, прорвался с восьмого места – потрясающе.

Я уверен, что завтра Макс будет лететь по трассе сквозь пелотон, но у нас шикарные стартовые позиции. Может, мы разделим стратегии и пойдем за победой», – высказался Расселл.

Гран-при Сан-Паулу-2022. Расселл выиграл спринт, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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