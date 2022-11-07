Джордж Расселл: «С точки зрения пилотажа трасса Гран-при Лас-Вегаса вряд ли получится интересной, но зрители будут рады»

Пилот поделился впечатлениями от трассы Гран-при Лас-Вегаса.

«Формула-1» недавно провела в Лас-Вегасе демонстрационные заезды – Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл и Серхио Перес проехали по знаменитому бульвару Лас-Вегас-Стрип на болидах своих команд,

«Гонять на болиде «Формулы-1» по такой скоростной трассе всегда непросто. Не думаю, что с точки зрения пилотажа эта трасса получится действительно интересной. Но вот зрители будут рады – трасса спроектирована для обгонов, хорошей, интересной, зрелищной борьбы.

Так что сама гонка должна получиться действительно захватывающей. Хотя, откровенно говоря, мне все это не так важно – главное, чтобы мы оказались впереди», – рассказал Расселл.

«Формула-1» провела демонстрационные заезды в Лас-Вегасе

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