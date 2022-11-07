Йост Капито об ограничении бюджетов: «Некоторые вещи в регламенте обязательно нужно прояснить – например, то же питание»

Руководитель Йост Капито считает, что правила ограничения бюджета нуждаются в существенной доработке.

По словам Капито, в данный момент в статьи бюджета, учитывающиеся под потолком, входят несколько вещей, которые порой доводят ситуацию до абсурда.

Единственной командой, превысившей бюджет в 2021 году, стала «Ред Булл».

«Тут сложно сказать что-то определенное. Понятно, что все стараются как можно эффективнее потратить средства, чтобы сделать свою машину быстрее.

Но это сложно. Например, сотрудники команд обычно обедают и ужинают в паддоке или у себя в гостиницах и моторхоумах – эти расходы подпадают под гостиничный департамент и учитываются под потолком бюджета. А если вы поедете в город и поужинаете в ресторане – эти расходы не будут учитываться в бюджете. Так что да, такие вещи нужно обязательно прояснить в регламенте.

Питаться на месте (в паддоке, моторхоумах или гостиницах) гораздо дешевле, проще, команды просто меньше рискуют. Но пользоваться этим зачастую невозможно, потому что эти расходы учитываются в бюджете, а потраченные в ресторанах деньги – нет.

И да, об этой проблеме уже известно, она прорабатывается и в следующем году ситуация должна измениться. Команды согласны по вопросам ряда модификаций регламента и хотят над этим работать. Это необходимо. Финансовый регламент настолько сложный, что сделать все правильно с первого же раза довольно трудно, но со временем ситуация точно изменится к лучшему», – рассказал Капито.

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