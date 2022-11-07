Дженсон Баттон: «Думаю, гонка в Мехико была лучшим шансом «Мерседеса» и Хэмилтона выиграть в этом сезоне»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года поделился мнением о шансах «Мерседеса» выиграть одну из оставшихся гонок сезона.

«Мерседес» может провести этот сезон вообще без побед в – последний раз немецкая команда проводила такой чемпионат в 2011 году.

В то же время за всю свою карьеру в «Формуле-1» ни разу не проводил сезон вообще без побед – начав свою серию с 2007 года.

«Думаю, трасса в Мехико отлично подходила , чтобы бросить вызов соперникам – и они это сделали, и были очень близки к поулу, – но у Льюиса возникли некоторые проблемы, а Джордж допустил небольшую ошибку на въезде на стадионную секцию в последней попытке.

Если бы они смогли опередить «Ред Булл» в квалификации, это стало бы для команды отличным шагом вперед – особенно если бы это удалось обоих гонщикам. Тогда бы гонка могла сложиться совсем иначе.

Но у «Мерседеса» нет скорости на прямых – может из-за нехватки мощности двигателя, а может из-за особенностей конструкции болида с акцентом на прижимную силу. И настройки не такой уровень прижимной силы становятся проблемой.

Если говорить о гонке в Абу-Даби, то там машине требуется механическое сцепление с трассой – и тут у «Мерседеса» нет нехватки. Проблема в том, что после выхода из шиканы вы выезжаете на длинную прямую, где «Мерседесу» как раз будет трудно.

Так что бороться за победу в гонке «Мерседесу» будет непросто. Хотя, опять же, трассы с гладким покрытием подходят им больше, где настройки с высоким уровнем прижимной силы начинают работать.

Так что надежда у «Мерседеса» определенно есть. Но я думаю, что гонка в Мехико была их лучшим шансом. Но в оставшихся гонках в борьбе они участвовать будут», – рассказал Баттон.

Первый чемпионский болид Михаэля Шумахера все-таки обходил регламент «Ф-1»! Бывший инженер команды признался 28 лет спустя