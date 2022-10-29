Льюис Хэмилтон: «Я не в отношениях, у меня нет детей. Болид – мой ребенок»

Льюис Хэмилтон рассказал о своем взгляде на личную жизнь и увлечения за пределами «Формулы-1».

«Я знаю, когда [негоночная деятельность] начинает отвлекать от гонок, и никогда не дойду до этой точки. Я каждый день говорю «нет» такому большому количеству вещей. Я могу отступить, если понимаю, что это скажется на моей подготовке, тренировках. Если есть какое-либо влияние на команду – однозначное «нет».

Это также распространяется на друзей и отношения. [ ] – то, на чем я сосредоточен. Я не в отношениях, у меня нет детей. Болид – мой ребенок, как и [благотворительный фонд] Mission 44, этим я дорожу.

Я чувствую себя счастливым. В моей жизни стало гораздо больше приземленных вещей. У меня есть дом в Великобритании, и, когда я приезжаю на базу команды, к примеру, рядом моя семья, так что обстановка более приятная во всех смыслах. У меня есть ощущение, что я могу помочь команде выиграть больше титулов», – признался гонщик .

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