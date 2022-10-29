Гоночный директор «Феррари»: «Мы недовольны штрафом «Ред Булл», команда сможет потратить деньги в других областях»

Гоночный директор Лоран Мекьес прокомментировал штраф, который команда получила за превышение бюджета в 2021 году.

«Ред Булл» стал единственной командой, превысившей потолок расходов в 2021 году. За это коллектив из Милтон-Кейнса наказали штрафом в семь миллионов долларов и десятипроцентным ограничением на тестирование аэродинамики.

«В последние недели мы много обсуждали то, что можно сделать на полмиллиона евро, на один, два, три. Два миллиона евро – это существенная сумма, и мы уже неоднократно озвучивали свое мнением по данному вопросу.

Мы в «Феррари» считаем, что такая сумма даст вам прибавку примерно в 0,2 секунды на круге. Так что вполне понятно, что такие суммы могут оказывать прямое влияние на исход гонок, а может и на исход чемпионата.

Что касается самого штрафа, то мы недовольны им по двум причинам. Во-первых, мы в «Феррари» не совсем понимаем, как сокращение работы в аэродинамической трубе на 10 процентов может соотноситься с такой же потерей времени на круге, о которой упоминалось ранее.

Более того, здесь существует и другая проблема. Поскольку штраф не предусматривает сокращение самого бюджета команды, фактически этот штраф вынуждает команду потратить эти деньги на работу в другой области.

Команда получает полную свободу – и деньги, которые больше не сможет использовать для работы в аэродинамической трубе или в CFD в связи с сокращением времени на 10 процентов, она сможет потратить на работу над снижением веса болида, или на что-то другое. Мы лишь опасаемся, что из-за сочетания двух данных факторов реальный эффект от штрафа получится крайне ограниченным», – рассказал Мекьес.

«Ф-1» в лучшей форме за всю историю – бизнес полностью перестроили за пять лет. Главные перемены – свобода для соцсетей и сериал на Netflix

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram