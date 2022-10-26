Феттель, Хэмилтон и Ферстаппен – в тройке лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») попали в тройку лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Остине Феттель и Хэмилтон получили по 9,2 балла, а Ферстаппен получил оценку в 8,8 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при США

1. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 9,2

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6

5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,4

5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,4

7. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,8

8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,6

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4

10. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

Алонсо и Феттель впечатлили больше Ферстаппена в рейтинге героев Гран-при США

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