Феттель, Хэмилтон и Ферстаппен – в тройке лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»
Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») попали в тройку лучших пилотов Гран-при США по версии экспертов официального сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Остине Феттель и Хэмилтон получили по 9,2 балла, а Ферстаппен получил оценку в 8,8 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при США
1. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 9,2
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6
5. Ландо Норрис («Макларен») – 8,4
5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,4
7. Кевин Магнуссен («Хаас») – 7,8
8. Алекс Албон («Уильямс») – 7,6
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,4
10. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0
Алонсо и Феттель впечатлили больше Ферстаппена в рейтинге героев Гран-при США
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