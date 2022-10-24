Кевин Магнуссен о борьбе с Феттелем: «Взбешен из-за поражения, но это было одно из лучших сражений, в которых я когда-либо участвовал»

Пилот рассказал, что получил удовольствие от сражения с на финише Гран-при США.

«Отличная битва. Конечно, я взбешен из-за поражения, но должен сказать, что это было одно из лучших сражений, в которых я когда-либо участвовал. То, как пилотировал Себастьян – это что-то невероятное. Я чувствую себя счастливчиком в связи с тем, что мне довелось побороться с таким пилотом. Это было здорово, такой урок – это настоящее сокровище.

Гоняясь вот так против Себастьяна, ты вообще не думаешь о том, что он вообще-то завершает карьеру. Великолепный пилотаж в его исполнении. А я, разумеется, сильно разозлился от того, что вот так проиграл позицию на последнем круге. Хотя мы все равно заработали пару очков, на данном этапе сезона это для нас отличный результат», – рассказал Магнуссен.

Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram