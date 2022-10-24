Дарио Франкитти об аварии Алонсо и Стролла: «Когда-нибудь из-за таких поздних смен траектории на прямой кто-нибудь погибнет»
Четырехкратный чемпион «Индикара» и трехкратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» Дарио Франкитти прокомментировал аварию с участием Фернандо Алонсо и Ланса Стролла на Гран-при США.
Франкитти присоединился к ранее высказавшемуся Жаку Вильневу и призвал ФИА максимально строго наказывать пилотов за резкую смену траектории при обороне позиции.
Стролл же за свой маневр, который привел к столкновению с Алонсо, получил штраф, в результате которого потеряет три позиции на старте следующего Гран-при Мексики.
«Когда-нибудь из-за таких поздних смен траектории на прямой кто-нибудь погибнет. ФИА пришло время разобраться с таким отношением раз и навсегда. Ведь эти случаи просочились и в юниорские серии», – рассказал Франкитти.
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