Дарио Франкитти об аварии Алонсо и Стролла: «Когда-нибудь из-за таких поздних смен траектории на прямой кто-нибудь погибнет»

Четырехкратный чемпион и трехкратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» прокомментировал аварию с участием и на Гран-при США.

Франкитти присоединился к ранее высказавшемуся Жаку Вильневу и призвал максимально строго наказывать пилотов за резкую смену траектории при обороне позиции.

Стролл же за свой маневр, который привел к столкновению с Алонсо, получил штраф, в результате которого потеряет три позиции на старте следующего Гран-при Мексики.

«Когда-нибудь из-за таких поздних смен траектории на прямой кто-нибудь погибнет. ФИА пришло время разобраться с таким отношением раз и навсегда. Ведь эти случаи просочились и в юниорские серии», – рассказал Франкитти.

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