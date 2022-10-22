Антонио Джовинацци об аварии: «Машина застряла около заграждений, а потом я спалил сцепление, пытаясь выбраться»

прокомментировал свою аварию в первой практике перед Гран-при США и извинился перед командой .

«Я не атаковал. Но на трассе были порывы сильного ветра, после одного из них машину просто сорвало, и я потерял над ней контроль.

К сожалению, машина застряла около заграждений, а потом я спалил сцепление, пытаясь выбраться. В итоге сессия была для меня закончена.

Насколько я понял, в аварии было повреждено только сцепление. Конечно же, я извинился перед командой за случившееся, но да, это гонки, иногда такое случается», – рассказал Джовинацци.

Джовинацци врезался в барьеры на болиде Магнуссена в практике перед Гран-при США

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