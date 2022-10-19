Директор «Альпин» Росси: «Сделали выбор в пользу Гасли, потому что он соответствует всем критериям»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси заявил, что приход не скажется на расстановке приоритетов команды.

По словам Росси, Гасли и Окон будут обладать равными возможностями, и команда не собирается разделять гонщиков на первый и второй номера.

«Такого разделения нет сейчас, с Алонсо и Оконом. У Гасли с Оконом очень похожие пути в карьере.

Приглашение Гасли – это именно тот ход, который был нужен нам, чтобы продолжить прогрессировать. Мы сделали выбор в пользу Гасли, потому что он соответствует всем критериям. Бонус – что он француз, это тоже хорошо.

Мы, можно сказать, стали полностью французской командой «Формулы-1». При этом в наши намерения не входит делать на сто процентов французской командой, ведь на первом месте в любом случае должна стоять скорость гонщика. Идея была в том, чтобы заполучить лучшего и доступных или не очень гонщиков, чтобы помочь команде прогрессировать», – рассказал Росси.

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