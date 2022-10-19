Даниэль Риккардо о решении взять паузу в 2023 году: «В контексте следующего сезона я не видел каких-то особенных вариантов»

Пилот рассказал о причинах, по которым принял решение не выступать в гонках в 2023 году.

Риккардо отметил, что его не заинтересовали варианты с переходом в или и он предпочитает взять паузу, чтобы постараться вернуться в «Ф-1» уже в 2024 году.

«Я оценивал такую возможность с летнего перерыва в чемпионате. Хотелось дать себе еще пару гонок, и чем дальше шло время, тем больше я понимал, что перерыв – это то, что мне нужно. Да и в контексте доступных возможностей…в контексте следующего года я не видел каких-то особенных вариантов.

Частично поэтому я понял, что мне нужно взять небольшой перерыв и перезагрузиться, а уже в 2024 году могут возникнуть какие-то новые возможности.

Мне кажется, что в 2024 году у меня могут появиться более выгодные варианты – думаю, можно сказать, что курс дальнейших действий подтвержден. И да, план в том, чтобы выступать именно в «Формуле-1». Это скорее похоже на небольшую паузу, а так я определенно намерен выступать в «Ф-1» в 2024 году», – рассказал Риккардо.

Cтраннейший трансфер «Ф-1»: «Ред Булл» стащил у «Мерседеса» 27-летнего резервиста для молодежки, хотя программа переполнена юниорами

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram