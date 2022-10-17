Кристиан Хорнер о замене Квята на Ферстаппена в 2016 году: «Даниил чувствовал неуверенность из-за проблем с тормозами. Нам пришлось реагировать»

Руководитель «Ред Булл» поделился воспоминаниями о продвижении до основной команды.

Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году, а уже в середине сезона-2016 был переведен в «Ред Булл», где заменил , и сразу же выиграл Гран-при Испании в Барселоне.

По словам Хорнера, во многом команда приняла решение пойти на такую замену и из-за потери уверенности в себе со стороны Квята:

«В свой первый сезон в в 2015 году Квят был быстрее Риккардо. Но на второй год Квят с первого же дня тестов вбил в себе голову мысль о проблемах с тормозами. Сначала это привело к падению его скорости, а потом начали происходить и различные инциденты. Он внезапно почувствовал неуверенность в себе. Нам пришлось реагировать».

Как устроена лучшая команда «Ф-1»: поиск недостатков в победах, полная свобода для персонала, ноль страха ошибок

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram