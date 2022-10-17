Эмерсон Фиттипальди о Хэмилтоне: «Оказаться в такой ситуации в начале сезона для семикратного чемпиона должно быть очень неприятно»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о том, как нынешний сезон складывается для .

«Льюису было тяжело. Потому что в начале года он, должно быть, был сильно разочарован как гонщик. Разочарован тем, что не располагал инструментами, необходимыми ему для борьбы за чемпионский титул.

Оказаться в такой ситуации для семикратного чемпиона «Формулы-1» должно было быть очень неприятно. И при этом он продолжал бороться – в каждой гонке, каждую секунду, в каждом месяце.

И с каждым днем команда становилась все сильнее и сильнее, пока не пришла к текущему положению «Мерседеса». Настрой Льюиса, его талант, отношение к делу, готовность много работать – все это впечатляет. И то, как «Мерседесу» удалось отыграться в сравнении с тем, что было в начале сезона, действительно впечатляет», – рассказал Фиттипальди.

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