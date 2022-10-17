Кристиан Хорнер: «В «Ф-1» еще 20 лет не будет такого эпичного сезона, как в 2021-м, пожалуй»

Руководитель считает уникальным сезон-2021 «Формулы-1» и развязку борьбы между и пилотом Льюисом Хэмилтоном на последнем круге Гран-при Абу-Даби.

«Безумие. Этот эпизод стал самым просматриваемым в «Ф-1» – в прошлом году уж точно, если не за последние пять сезонов. Пожалуй, такого чемпионата не будет в ближайшие 20 лет, насколько он получился эпичным.

И, конечно, спорт поляризует. С одной стороны, фанаты Ферстаппена сходят с ума и считают это возмездием за то, что случилось ранее по ходу сезона. А болельщики Хэмилтона полагают, что в ход гонки вмешались, и исход нечестный. И есть нейтральные зрители, которые стали свидетелями феноменальной борьбы между двумя великолепными пилотами, выступающими на высочайшем уровне.

Для нашего спорта это фантастика: вовлекается новая аудитория, оказывается в центре внимания, куда бы мы ни приехали. Билеты раскупают, спрос на «Формулу-1» огромный», – отметил Хорнер в подкасте Diary of a CEO.

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