Ландо Норрис о тракторе: «Как это возможно? В такой ситуации была потеряна жизнь несколько лет назад»
Ландо Норрис жестко высказался в соцсетях во время Гран-при Японии.
«Что за хрень. Как это возможно!? В такой ситуации была потеряна жизнь несколько лет назад. Мы рискуем жизнями, особенно в таких условиях.
Мы хотим гоняться. Но это… Неприемлемо», – написал гонщик «Макларена».
Появление трактора в трудных погодных условиях стало неожиданностью для ряда пилотов. Пьер Гасли из «Альфа Таури» проехал рядом с техникой. Гонку прервали красными флагами.
На Гран-при Японии-2014 с трактором столкнулся Жюль Бьянки, впоследствии скончавшийся от полученных травм.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес тоже поделился мнением о внезапном появлении техники на треке:
«Как четко донести, что мы не хотим видеть кран на трассе? Из-за такой ошибки мы потеряли Жюля. То, что произошло сегодня, неприемлемо! Надеюсь, я в последний раз в жизни вижу кран на трассе».
Отец Бьянки об опасном появлении трактора: «Никакого уважения к жизни гонщиков и памяти Жюля»
Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»
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