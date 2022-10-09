Ландо Норрис о тракторе: «Как это возможно? В такой ситуации была потеряна жизнь несколько лет назад»

жестко высказался в соцсетях во время Гран-при Японии.

«Что за хрень. Как это возможно!? В такой ситуации была потеряна жизнь несколько лет назад. Мы рискуем жизнями, особенно в таких условиях.

Мы хотим гоняться. Но это… Неприемлемо», – написал гонщик .

Появление трактора в трудных погодных условиях стало неожиданностью для ряда пилотов. из проехал рядом с техникой. Гонку прервали красными флагами.

На Гран-при Японии-2014 с трактором столкнулся , впоследствии скончавшийся от полученных травм.

Гонщик тоже поделился мнением о внезапном появлении техники на треке:

«Как четко донести, что мы не хотим видеть кран на трассе? Из-за такой ошибки мы потеряли Жюля. То, что произошло сегодня, неприемлемо! Надеюсь, я в последний раз в жизни вижу кран на трассе».

Отец Бьянки об опасном появлении трактора: «Никакого уважения к жизни гонщиков и памяти Жюля»

Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram