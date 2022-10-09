Кристиан Хорнер о титуле Ферстаппена: «Ред Булл» считал, что полные очки за Гран-при Японии не дадут»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не ждал, что Макса Ферстаппена объявят чемпионом в Японии.
Пилоты не проехали 75 процентов дистанции Гран-при, однако «Формула-1» присудила им полные очки, так как заезд завершился клетчатым флагом.
«Мы считали, что полные очки не дадут, и полагали, что нам не хватит одного очка. Мы хотели провести пит-стоп ради лучшего круга и так далее.
Это превосходит все наши мечты. Макс действительно доминировал. Это наша 14-я победа, рекордная, и то, как он пилотировал с первого же Гран-при... Мы отыгрались после некоторых трудностей в первых нескольких гонках, он и команда поднялись на новый уровень», – заявил Хорнер.
Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»
Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа
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