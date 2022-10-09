Кристиан Хорнер о титуле Ферстаппена: «Ред Булл» считал, что полные очки за Гран-при Японии не дадут»

Руководитель не ждал, что объявят чемпионом в Японии.

Пилоты не проехали 75 процентов дистанции Гран-при, однако присудила им полные очки, так как заезд завершился клетчатым флагом.

«Мы считали, что полные очки не дадут, и полагали, что нам не хватит одного очка. Мы хотели провести пит-стоп ради лучшего круга и так далее.

Это превосходит все наши мечты. Макс действительно доминировал. Это наша 14-я победа, рекордная, и то, как он пилотировал с первого же ... Мы отыгрались после некоторых трудностей в первых нескольких гонках, он и команда поднялись на новый уровень», – заявил Хорнер.

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