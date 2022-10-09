Стюарды расследуют возможное превышение скорости Гасли под красными флагами

Теги Гран-при Японии ФИА Альфа Таури Формула-1 Пьер Гасли Авто

Стюарды Гран-при Японии расследуют возможное нарушение со стороны Пьера Гасли.

Пилот «Альпин» подозревается в превышении скорости под красными флагами – уже после фактической остановки Гран-при.

В заявлении ФИА отмечается, что нарушение было допущено уже после того, как Гасли проехал мимо места аварии Карлоса Сайнса, куда уже приехал трактор, занимавшийся эвакуацией.

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные