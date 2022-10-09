Стюарды расследуют возможное превышение скорости Гасли под красными флагами
Стюарды Гран-при Японии расследуют возможное нарушение со стороны Пьера Гасли.
Пилот «Альпин» подозревается в превышении скорости под красными флагами – уже после фактической остановки Гран-при.
В заявлении ФИА отмечается, что нарушение было допущено уже после того, как Гасли проехал мимо места аварии Карлоса Сайнса, куда уже приехал трактор, занимавшийся эвакуацией.
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