Стюарды расследуют возможное превышение скорости Гасли под красными флагами

Стюарды Гран-при Японии расследуют возможное нарушение со стороны .

Пилот «Альпин» подозревается в превышении скорости под красными флагами – уже после фактической остановки Гран-при.

В заявлении отмечается, что нарушение было допущено уже после того, как Гасли проехал мимо места аварии Карлоса Сайнса, куда уже приехал трактор, занимавшийся эвакуацией.

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

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