Кристиан Хорнер: «Норрис решил, что не хочет стоять в очереди. Не думаю, что Ферстаппен пытался его заблокировать»

Руководитель прокомментировал инцидент с участием и .

По ходу квалификации к Гран-при Японии Норрис и Ферстаппен чуть не столкнулись друг с другом, когда пилот решил обогнать медленно ехавшего по трассе соперника по ходу прогревочного круга.

В результате инцидента оба гонщика были вызваны к стюардам Гран-при Японии.

«Они оба находились на прогревочном круге. А на этот счет между пилотами существует джентльменское соглашение – сохранять позицию на трассе, доехав до последней части круга, поочередно проезжая последнюю шикану.

Ландо решил, что не хочет стоять в очереди по пути к последней шикане, хотя до этого они спокойно двигались друг за другом по трассе.

Не думаю, что Макс пытался заблокировал Ландо. Мне кажется, он просто не ожидал того, что кто-то попытается проехать мимо так близко к последней шикане. Думаю, Макс просто грел шины и готовился уйти на быстрый круг», – рассказал Хорнер.

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