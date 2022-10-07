Кристиан Хорнер: «Если серия W исчезнет – это станет огромным разочарованием»

Руководитель высказался о ситуации с возможным закрытием серии W.

Чемпионат, в котором выступают женщины, испытывает серьезные трудности с финансированием и может даже не завершить нынешний сезон.

«Было бы чрезвычайно досадно лишиться серии W. Мне кажется, что это отличный чемпионат, который дает возможность женщинам проявить себя в гонках. Если серия W исчезнет – это станет огромным разочарованием.

Надеюсь, этого не случится. Мне кажется, очень многие заинтересованы в повышении разнообразия в автоспорте, не только в «Формуле-1», а в целом. И серия W многое делала для этого. Так что я надеюсь, что разумное решение будет найдено», – рассказал Хорнер.

Женский чемпионат, искавший гонщицу для «Ф-1», – почти банкрот. Долги – $7,5 млн, не помогло даже участие в Гран-при

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