Перес, Норрис и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»
Серхио Перес («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Сингапуре Перес получил оценку в 9,4 балла, обойдя Норриса (9,2) и Леклера (8,2).
Рейтинг пилотов на Гран-при Сингапура
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,4
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,2
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,0
5. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,6
6. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,4
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 7,2
9. Карлос Сайнс («Феррари») – 6,8
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6,4
Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru
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