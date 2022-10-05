Перес, Норрис и Леклер – в тройке лучших пилотов Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Ф-1»

Серхио Перес ( ), Ландо Норрис ( ) и Шарль Леклер («Феррари») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Сингапура по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Сингапуре Перес получил оценку в 9,4 балла, обойдя Норриса (9,2) и Леклера (8,2).

Рейтинг пилотов на Гран-при Сингапура

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,4

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,2

3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 8,0

5. («Альпин») – 7,6

6. Даниэль Риккардо («Макларен») – 7,4

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 7,4

8. («Астон Мартин») – 7,2

9. Карлос Сайнс ( ) – 6,8

10. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6,4

Хэмилтон и Ферстаппен – неудачники Гран-при Сингапура, Норрис на равных с победителем гонки в рейтинге Sports.ru

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