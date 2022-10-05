Даниил Медведев: «Квят крутой парень, мы с ним дружим. Хотя случайно получилось»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как подружился с бывшим пилотом «Формулы-1» .

Квят с этого сезона выступает в NASCAR. Оба спортсмена на постоянной основе проживают в Монте-Карло.

«Я хорошо дружу с Даниилом Квятом. Случайно получилось, увидел его интервью. Он говорил, что пусть Медведев со мной в теннис сыграет. А я его на картинг свожу. Так и получилось. Крутой парень, мы с ним дружим», – рассказал Медведев.

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