Ландо Норрис о Гран-при Сингапура: «Полагаю, нас снова ждет седьмое место»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

Норрис считает, что в обычных условиях ему вряд ли удастся подняться выше 7-го места – на котором он 5 раз в 6 последних гонках.

«Полагаю, нас снова ждет седьмое место. Хотя я буду надеяться выступить чуть лучше. Посмотрим. Впереди нас есть три топ-команды, временами они оказываются намного быстрее нас. Так что прервать серию из 7-х мест будет непросто.

Думаю, в последних гонках у нас порой были шансы добиться чего-то большего. В Зандворте я, возможно, должен был финишировать 6-м, впереди Фернандо Алонсо. В Монце я должен был бы финишировать 5-м, ну или минимум 6-м. Мы могли это сделать, если бы идеально справились с ситуацией. Но этого не случилось.

Так что да, иногда у нас появляются шансы выступить чуть лучше обычного, иногда опередить «Мерседес». Попробовать опередить тех, кто из-за проблем откатился за пределы топ-3-4-5. И я надеюсь, что в Сингапуре у нас будет такая возможно. Там отличная квалификационная трасса, а вот в гонке там бывает трудно. Так что если мы хорошо выступим в квалификации, в гонке у нас будут неплохие шансы на очки», – рассказал Норрис.

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