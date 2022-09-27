«Ф-1» рассматривает введение двух квалификаций на этапах со спринтами (AMuS)

В «Формуле-1» обсуждают способы улучшить зрелищность этапов.

Как сообщает Auto Motor und Sport, «Ф-1» рассматривает изменение формата уик-эндов со спринтами: предполагается ввести две квалификации за выходные. Первая будет проходить в пятницу после первой практики и определять решетку спринта, а вторая, по итогам которой сформируется стартовый порядок Гран-при – в субботу утром. Такие изменения могут вступить в силу уже в 2024 году.

Обсуждаются и другие идеи. «Ф-1» беспокоит финиш за машиной безопасности, поэтому изучаются предложения по ускорению процесса (в частности, способы быстрее возвращать отстающих в круг лидирования).

Путаницу с моторными штрафами может решить введение новых правил, согласно которым любое превышение лимита по одному из компонентов силовой установки будет наказываться стартом с конца решетки. Если идею одобрят, гонщики станут распределяться на две группы – со штрафами и без. Внутри каждой из групп положение на решетке будет определяться временем в квалификации.

Наконец, «Ф-1» намерена избавиться от DRS в среднесрочной перспективе. Тем не менее, пока система необходима, и в ее работу могут внести изменения ради борьбы с «паровозиками». Существуют различные варианты: разрешить использование DRS с первого же круга, менять точки активации по ходу уик-энда ради облегчения обгонов или ввести временной лимит по использованию системы, чтобы гонщики сами определяли, когда открывать крыло.

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