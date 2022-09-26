Макс Ферстаппен о шансе выиграть титул на Гран-при Сингапура: «Расслабляться в такой ситуации было бы неправильно»

Пилот рассказал о целях команды на остаток сезона.

По словам Ферстаппена, он не собирается расслабляться и постарается побороться за победы во всех оставшихся гонках.

Ферстаппен может официально стать двукратным чемпионом уже на предстоящем – для этого ему нужно набрать на 22 очка больше, чем его Шарлю Леклеру.

«Расслабляться в такой ситуации было бы неправильно. Очень многое еще может пойти не так – хотя все может также пройти хорошо. Мы просто хотим одержать как можно больше побед – вот какой подход мы будем использовать в оставшихся Гран-при. Мы хотим выступать стабильно и не хотим допускать сходов с дистанции. В начале сезона у нас были с этим некоторые проблемы, а теперь посмотрим, как мы проведем остаток чемпионата.

Нельзя сейчас говорить о цифрах – такие рассуждения можно позволять себе только после ухода из гонок. И, как я уже говорил раньше, я думаю, что в нашей команде так думают все.

Мы хотим выиграть больше гонок. Мы здесь не ради заявлений вроде: «Ой, мы можем позволить себе занять второе или третье место, это будет нормально». Нет, мы так не работаем. Мы всегда хотим лучшего, хотим побеждать.

Мы не хотим отдавать победы другим командам, только чтобы не рисковать и быть в безопасности. Хотя конечно мы также понимаем, что в первую очередь нужно добираться до финиша. Хотя если начать так думать, ошибки могут начать появляться сами собой. Вообще мне кажется, что рассуждать обо всем этом сейчас немного глупо», – рассказал Ферстаппен.

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