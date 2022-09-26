Льюис Хэмилтон о многообразии: «Образовательные проекты придают моей жизни больший смысл, чем гонки»

Льюис Хэмилтон сообщил, что социальные инициативы для него важнее, чем гонки.

В 2020 году семикратный чемпион «Формулы-1» запустил Комитет Хэмилтона, который занимается образованием недопредставленных групп в области технических наук. В 2021-м Льюис и его команда создали благотворительный проект Ignite, который выделит более пяти миллионов фунтов (5,44 миллионов долларов) на продвижение многообразия и инклюзивности. В частности, Ignite распределяет образовательные гранты.

«Когда видишь, какие шаги предпринимаются, какое это оказывает влияние, когда видишь детей, которые без Ignite не получили бы возможность, к примеру, побывать на базе, это дает тебе многое. Я хотел бы делать больше и добиваться изменений. Но это требует времени, необходимо заложить основы. Особенно это касается образования. Чтобы появилось больше инженеров из этнических меньшинств или малообеспеченных сообществ, должны пройти годы образования в университете, это долгий путь.

Для меня такое очень важно. Я в целом люблю детей, и это придает моей жизни настоящий смысл – в гораздо большей степени, чем пилотирование машины. Я понял это со временем. Я всегда говорил, что мне было интересно, как я получил свой шанс. Почему? Откуда у меня появились способности? Почему я справился? Что все это значит? Нужна платформа, которая будет производить настоящие изменения, оказывать реальное влияние», – заявил Льюис.

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