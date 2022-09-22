Кристиан Хорнер: «Ферстаппен уважал Хэмилтона, но не боялся и не благоговел перед ним»

Руководитель рассказал о роли психологии в борьбе и .

По мнению Хорнера, в прошлом сезоне Ферстаппен в большей степени заставил волноваться соперника из , чем наоборот.

«По всей видимости, больше это затронуло Льюиса, потому что он семикратный чемпион мира, ему есть что терять. Макс – молодой парень, который идет на риск, и терять ему нечего.

Некоторые его обгоны в прошлом году вышли восхитительными и заставляли Льюиса нервничать. Было вполне очевидно, что Льюис был немного сломлен, когда Макс выиграл спринт в Сильверстоуне после поула Льюиса в квалификации. Если бы Макс проехал «Копс», вряд ли бы Льюис смог бы его достать. Формировалось чувство отчаяния. Это игра с большими ставками, и эмоции зашкаливали.

Невозможно не уважать достижения Льюиса, они выдающиеся и, возможно, никогда не будут побиты. Но в какой-то момент победить можно любого. Макс его уважал, но не благоговел перед ним. Макс его не боялся – он наслаждался возможностью бороться колесо в колесо. Он считал, что может победить, и мы очень часто видели проявления этой уверенности», – отметил Хорнер в подкасте Beyond the Grid.

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