Карлос Сайнс: «Ферстаппен проводит очень сильный сезон – даже ошибаясь, он все равно побеждает»

Пилот «Феррари» считает, что по праву станет двукратным чемпионом, если все-таки завоюет титул по итогам сезона. Теоретические шансы оформить титул у Ферстаппена будут уже на Гран-при Сингапура.

При этом Ферстаппен выиграл уже 11 гонок в этом сезоне и сохраняет шансы на то, чтобы побить рекорд «Ф-1» по количеству побед в Гран-при за один чемпионат.

«Думаю, он проводит очень сильный сезон. Макс почти не ошибается. Но даже когда ошибки случаются – например, как в Испании, когда он развернулся в том же месте, что и я, или как было в случае с разворотом в Венгрии, – ему удавалось отыгрываться и все равно побеждать. Полагаю, в этом и заключается главное отличие – даже в не самый удачный день Максу зачастую все равно удается побеждать.

Более того, после трех стартовых гонок в дальнейшем у не было никаких проблем с надежностью болида. Это тоже стало одним из факторов, благодаря которым Макс проводит настолько невероятный сезон – и, я думаю, вполне заслуженно. Да и как гонщик Макс смотрится очень сильно», – рассказал Сайнс.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram