Франц Тост: «Цуноде надо контролировать эмоции»

Руководитель беспокоится из-за эмоций Юки Цуноды.

На Гран-при Италии Цунода потерял десять мест на старте, так как накопил пять предупреждений за сезон. Кроме этого, в Монце японец получил еще одно наказание за пилотаж под желтыми флагами в практике. Штрафы не повлияли на решетку, так как Юки заменили силовую установку.

«Его выступления улучшаются: посмотрите на квалификацию в Зандворте, на первую практику в Монце. В машине он очень здорово себя проявляет.

Просто надо контролировать эмоции. Он должен действовать дисциплинированнее, потому что игнорирование желтых флагов во второй тренировке – это не очень умно. Можно понять, что в квалификации это трудно и, возможно, иногда в гонке. Но в свободной практике ты в любом случае должен подчиняться желтым флагам и правильно реагировать – замедляться», – высказался Тост.

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