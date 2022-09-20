Хэмилтон – лучший гонщик «Ф-1» 2010-2019 годов по версии The Race, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 8-й, Квят – 23-й

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Издание The Race составило рейтинг гонщиков «Формулы-1» с 2010 по 2019 годы.

Журналисты отметили, что оценили не способности всех 66 пилотов как таковые, а их «успех, продолжительность выступлений, стабильность, адаптивность, участие в эпичных моментах «Ф-1» и другие бесчисленные факторы». Рейтинг учитывает лишь гонки в указанный промежуток времени.

Первое место занял Льюис Хэмилтон, завоевавший пять титулов за «Мерседес», а также выступавший за «Макларен» в начале десятилетия, вторым стал Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира в составе «Ред Булл», третьим – Фернандо Алонсо, который трижды финишировал вторым в чемпионате. Испанец опередил обладателя титула 2016 года Нико Росберга, а нынешний чемпион и лидер сезона Макс Ферстаппен добрался до восьмой позиции.

Топ-10 пилотов «Формулы-1» с 2010 по 2019 годы по версии The Race

1. Льюис Хэмилтон
2. Себастьян Феттель
3. Фернандо Алонсо
4. Нико Росберг
5. Дженсон Баттон
6. Марк Уэббер
7. Даниэль Риккардо
8. Макс Ферстаппен
9. Кими Райкконен
10. Валттери Боттас
 

Лучшим пилотом из России стал Даниил Квят (23-е место), представлявший «Торо Россо» и «Ред Булл». На счету Даниила три подиума в «Ф-1». Виталий Петров, завоевавший подиум за «Рено», а также выступавший за «Катерхэм», расположился на 31-й строчке (между Лансом Строллом и Алексом Албоном), Сергей Сироткин (сезон-2018 за «Уильямс», одно очко) – на 51-й.

Другие ныне действующие пилоты «Ф-1» заняли следующие места: Шарль Леклер – 11-е, Серхио Перес – 13-е, Карлос Сайнс – 18-е, Кевин Магнуссен – 22-е, Эстебан Окон – 24-е, Пьер Гасли – 25-е, Ландо Норрис – 29-е, Джордж Расселл – 41-е.

На 20-й позиции расположился Михаэль Шумахер (один подиум за «Мерседес» за данный отрезок времени). Последнее, 66-е место, осталось за Саконом Ямамото, который провел семь гонок за «ХРТ» в 2010-м.

Карикатура на гараж «Мерседеса» восхитила Хэмилтона, хотя жестко по нему прошлась: залом с нарядами, псом-инженером и горой «погибших» шин

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