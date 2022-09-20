Хэмилтон – лучший гонщик «Ф-1» 2010-2019 годов по версии The Race, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 8-й, Квят – 23-й

Издание The Race составило рейтинг гонщиков «Формулы-1» с 2010 по 2019 годы.
Журналисты отметили, что оценили не способности всех 66 пилотов как таковые, а их «успех, продолжительность выступлений, стабильность, адаптивность, участие в эпичных моментах «Ф-1» и другие бесчисленные факторы». Рейтинг учитывает лишь гонки в указанный промежуток времени.
Первое место занял Льюис Хэмилтон, завоевавший пять титулов за «Мерседес», а также выступавший за «Макларен» в начале десятилетия, вторым стал Себастьян Феттель, четырехкратный чемпион мира в составе «Ред Булл», третьим – Фернандо Алонсо, который трижды финишировал вторым в чемпионате. Испанец опередил обладателя титула 2016 года Нико Росберга, а нынешний чемпион и лидер сезона Макс Ферстаппен добрался до восьмой позиции.
Топ-10 пилотов «Формулы-1» с 2010 по 2019 годы по версии The Race
Лучшим пилотом из России стал Даниил Квят (23-е место), представлявший «Торо Россо» и «Ред Булл». На счету Даниила три подиума в «Ф-1». Виталий Петров, завоевавший подиум за «Рено», а также выступавший за «Катерхэм», расположился на 31-й строчке (между Лансом Строллом и Алексом Албоном), Сергей Сироткин (сезон-2018 за «Уильямс», одно очко) – на 51-й.
Другие ныне действующие пилоты «Ф-1» заняли следующие места: Шарль Леклер – 11-е, Серхио Перес – 13-е, Карлос Сайнс – 18-е, Кевин Магнуссен – 22-е, Эстебан Окон – 24-е, Пьер Гасли – 25-е, Ландо Норрис – 29-е, Джордж Расселл – 41-е.
На 20-й позиции расположился Михаэль Шумахер (один подиум за «Мерседес» за данный отрезок времени). Последнее, 66-е место, осталось за Саконом Ямамото, который провел семь гонок за «ХРТ» в 2010-м.
Карикатура на гараж «Мерседеса» восхитила Хэмилтона, хотя жестко по нему прошлась: залом с нарядами, псом-инженером и горой «погибших» шин
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