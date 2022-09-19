Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Стролл не так уж плох. Он хороший «второй номер»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер выступил в защиту , отметив, что считает канадца достаточно хорошим гонщиком для роли «второго номера».

Стролл достаточно давно считается одним из наиболее очевидных «рента-драйверов» в «Формуле-1», выступая за «Астон Мартин» – команду, которая принадлежит его отцу Лоренсу Строллу.

«Ланс Стролл как гонщик лучше, чем вам может показаться. Он способен приносить результат. Да, его не назовешь суперталантом вроде Феттеля или Алонсо, но он хороший «второй номер» для команды.

Он не так уж плох. И на самом деле Ланс достаточно хорош, чтобы зарабатывать очки. И он вновь и вновь это доказывает – даже с учетом того, что сейчас болид очень плох.

Он не так сильно проваливается в скорости на фоне Феттеля, как можно было бы ожидать. Так что в полной мере выполняет функции второго пилота. Например, можно сравнить с тем, что происходит в . Стролл по скорости находится ближе к Феттелю, чем Риккардо к Норрису. Если бы болид «Астон Мартин» был немного лучше, Стролл бы регулярно набирал очки», – рассказал Зурер.

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