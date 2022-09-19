Колтон Херта: «Понимаю, почему не получил суперлицензию – не хочу, чтобы для меня делали исключение»

Гонщик «Индикара» Колтон Херта принимает решение Международной автомобильной федерации (ФИА), которая отказала ему в получении суперлицензии, поскольку американцу не хватило для этого зачетных баллов.

Херта мог перейти в и продолжить карьеру в «Ф-1», но за последние сезоны в гоночных сериях заработал лишь 32 балла из 40 (что требовалось для оформления суперлицензии). В надеялись, что с учетом разных обстоятельств для Херты сделают исключение, но этого не случилось.

Однако из-за случая Херты многие гонщики и эксперты призывают скорректировать систему начисления баллов – и, в частности, присуждать больше баллов за выступления в «Индикаре».

«Я понимаю позицию ФИА. Мне лишь кажется, что «Индикар» недостаточно хорошо представлен в системе получения очков для суперлицензии. Но да, с точки зрения текущей ситуации и позиции ФИА – да, я все понимаю. И не хочу, чтобы для меня делали исключение», – заявил Колтон.

Херта добавил, что всерьез не рассматривал выступления в других сериях – вроде региональных соревнований японской , чтобы постараться добрать недостающие баллы. А также объяснил, почему не выступал в пятничных практиках «Ф-1»:

«Да, возможно, мы бы смогли что-то сделать (с участием в региональных соревнованиях в Японии), но мне кажется странным участвовать в гонках поддержки такого уровня, когда я уже четыре года являюсь профессиональным гонщиком. Так что всерьез я эту возможность не рассматривал.

Зак Браун говорил, что ему было бы интересно посадить меня за руль в пятницу. Но вряд ли он бы захотел сажать меня в , когда у меня был контракт с «Альфа Таури». Я ценю все, что Зак для меня сделал. В новостях было много самых разных слухов, а Зак всегда был со мной честен и откровенен, работать с ним было здорово».

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