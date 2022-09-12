Кристиан Хорнер: «Феррари» хорошо сработала стратегически, но «Ред Булл» победил бы в любом случае»

Руководитель «Ред Булл» похвалил стратегию на .

Шарль Леклер рано заехал на пит-стоп, попытавшись воспользоваться включением режима виртуальной машины безопасности. Режим завершился, когда Леклер ехал по пит-лейн, и в дальнейшем монегаск был вынужден перейти на стратегию с двумя пит-стопами против одного у .

Хорнер сообщил, что «Феррари» действовала верно, и в были готовы позвать в боксы Ферстаппена, если бы Леклер не совершил остановку:

«Мы понимали, почему они так поступили. Думаю, наш болид просто был быстрее.

Я считаю, что со стратегической точки зрения они сделали хороший выбор, просто в гонке наша машина оказалась быстрее. Полагаю, мы победили бы вне зависимости от этого».

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