Кристиан Хорнер: «Феррари» хорошо сработала стратегически, но «Ред Булл» победил бы в любом случае»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил стратегию «Феррари» на Гран-при Италии.
Шарль Леклер рано заехал на пит-стоп, попытавшись воспользоваться включением режима виртуальной машины безопасности. Режим завершился, когда Леклер ехал по пит-лейн, и в дальнейшем монегаск был вынужден перейти на стратегию с двумя пит-стопами против одного у Макса Ферстаппена.
Хорнер сообщил, что «Феррари» действовала верно, и в «Ред Булл» были готовы позвать в боксы Ферстаппена, если бы Леклер не совершил остановку:
«Мы понимали, почему они так поступили. Думаю, наш болид просто был быстрее.
Я считаю, что со стратегической точки зрения они сделали хороший выбор, просто в гонке наша машина оказалась быстрее. Полагаю, мы победили бы вне зависимости от этого».
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