Кристиан Хорнер: «Ред Булл» нужно сильно постараться, чтобы проиграть чемпионат»

Руководитель Кристиан Хорнер оценил шансы команды на оба титула в 2022 году.

В прошлом году «Ред Булл» выиграл личный зачет, но проиграл Кубок конструкторов . В нынешнем сезоне коллектив из Милтон-Кейнса близок к повторению успеха 2013 года: отрыв от пилота составляет 109 очков, преимущество в командном зачете – 135 баллов.

«Мы в отличном положении. Пожалуй, нужно довольно сильно постараться, чтобы проиграть. Однако с математической точки зрения ничего не решено. Наш подход прежний – мы сосредоточены на каждой конкретной гонке. В следующее воскресенье мы приложим те же усилия и не позволим себе забегать далеко вперед», – сообщил Хорнер после Гран-при Нидерландов.

Кристиан признался, что заезд в Зандворте вышел труднейшим:

«Невероятно тяжелая гонка с виртуальной машиной безопасности, реальным сэйфти-каром. Важно было принимать нужные решения в нужный момент. Особенно последнее – пит-стоп лидировавшего Макса».

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