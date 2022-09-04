Кристиан Хорнер: «Удивился, что «Мерседес» не оставил Расселла на трассе для защиты Хэмилтона от Ферстаппена»

Руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера озадачила стратегия «Мерседеса» в Зандворте.

Хорнер предположил, что соперникам следовало оставить на трассе и , и . Также Кристиан рассказал, как тяжело было звать в боксы на домашней трассе. Тем не менее, на Гран-при Нидерландов чемпион снова одержал победу, Расселл финишировал вторым, Хэмилтон – четвертым.

«У тебя есть гонщик, который лидирует на домашнем этапе, на глазах 105 тысяч зрителей, и ты решаешь поставить ему «софт» и уступить позицию, когда позади два .

Меня довольно сильно удивило, что они не оставили Джорджа на трассе со стратегической точки зрения, для защиты Льюиса. Когда он (Расселл) заехал в боксы, случилась борьба напрямую между Максом и Льюисом, при этом была разница в шинах. Когда они проезжали мимо нас на пит-уолл, Макс уже поравнялся, а потом оставалось лишь контролировать гонку», – заявил глава команды.

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» не оставил Макса на старом комплекте, сохранив позицию:

«Он оказался бы под ударом. Мы решили атаковать, а не пытаться удержаться впереди.

Меня больше всего беспокоило, что он будет сражаться в одиночку против двоих. Но когда Джордж совершил пит-стоп, все свелось к битве Макса и Льюиса один на один».

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